Philips USB da 128GB: Snow Edition in OFFERTA FOLLE su Amazon

Lo spostamento dei dati, per lavoro o per azioni quotidiane, è diventata una prassi al giorno d'oggi, e se ci uniamo il fatto che tutte le automobili, le console e i TV di questa generazione hanno una porta USB per leggere le chiavette, capirete come queste piccolissime Pen Drive siano diventate un oggetto a dir poco utile, se non indispensabile all'interno dell'epoca moderna. Anche Philips si è data da fare nella creazione di chiavette USB performanti e adatte a tutti i tipi di utilizzo, anche in edizioni molto particolari, come la Snow Edition.

Se stavate aspettando un'occasione per acquistare una chiavetta USB con molto spazio a basso prezzo, da oggi la flash drive Philips USB Snow Edition da 128GB è in offerta su Amazon a solo 10,99€, con l'incredibile sconto del 69%.

Philips USB Snow Edition: tutto lo spazio che vi serve

Per utilizzare questa pen drive non c'è bisogno di installare nulla, ed è compatibile con praticamente tutti i dispositivi smart che supportino l'USB. La sua velocità di lettura è di circa 80 Megabyte al secondo, sfruttando l'interfaccia hardware USB 2.0.

Questa chiavetta USB Philips Snow Edition da 128 GB viene venduta in una custodia bianca come la neve, e vi permetterà di tenerla al sicuro quando non la state utilizzando, ma potrete anche decidere di portarla sempre con voi grazie al piccolo anello posto sul lato superiore, per attaccarla al portachiavi.

