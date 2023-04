Philips TAT4556BK/00: su Amazon SCONTO ENORME sulle cuffie In-Ear

La comodità degli auricolari wireless in-ear è talmente sdoganata che ormai milioni di persone si fanno coccolare dall'utilizzo di questo tipo di apparecchi. D'altronde questi permettono di vivere la vita di tutti i giorni senza i fili a darci noie, immersi nel nostro mondo di musica, podcast, chiamate e quant'altro: questo ci da la possibilità di effettuare attività di vario genere senza dover rinunciare alla nostra musica, o rispondere a delle chiamate importanti e/o di lavoro mentre si hanno le mani impegnate, o ancora se si è in macchina e non si dispone delle feature di connettività. Philips tra gli altri, ha pensato anche a questo tipo di utenza, e ci propone gli auricolari in-ear TAT4556BK/00.

Da oggi su Amazon potrete aggiudicarvi in offerta gli auricolari in-ear Philips TAT4556BK/00 sono disponibili a soli 54,00€, con uno sconto enorme sul totale pari al 46% e con un risparmio di 46,00€ circa sul prezzo totale.

Philips auricolari TAT4556BK/00: comodità senza pari

Si tratta di un prodotto assolutamente confortevole da portare, con cuscinetti in silicone per adattarsi al vostro orecchio. Possiedono in allegato una custodia di ricarica che sostiene la ricarica rapida, oltre ad essere per fetta per il trasporto. L'utilizzo senza fili è possibile tramite Bluetooth, e ovviamente dispone di microfono integrato per le chiamate.

Se state già pensando alla durata della batteria, niente paura, perché gli auricolari Philips TAT4556BK/00 offrono fino a 9 ore di riproduzione con ANC spento e 6 ore con ANC acceso. La custodia di ricarica portatile aggiunge altre 20 ore di riproduzione.

