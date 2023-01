Philips Hue lampadina intelligente è disponibile ad un prezzo incredibile su Amazon

Uno dei primi device di illuminazione intelligente, Philips Hue è stato rilasciato nel 2012 e consente agli utenti di regolare la tonalità e l'intensità delle luci da un dispositivo mobile. Forse all'epoca non si era capito quanto sarebbe diventato importante questo approccio, ma sebbene molti abbiano imitato Hue, nessuno si è avvicinato alla sua versatilità o alle sue capacità. Acquistalo su Amazon a soli 19,99€ invece di 24,90€.

Negli ultimi anni il sistema è stato aggiornato e ampliato in modo significativo. Il kit iniziale si è evoluto in un'ampia selezione di lampadine e luci aggiuntive da utilizzare in un'ampia varietà di ambienti della casa. All'epoca del suo primo rilascio, la concorrenza di Philips Hue era scarsa o nulla. Molte altre aziende forniscono sistemi di illuminazione, tra cui Wix, Osram, Ikea, Elgato, Belkin e Lifx; tuttavia, nessun'altra azienda è stata in grado di raggiungere la stessa diffusione di Philips o di fornire una gamma di prodotti così completa come quella di Philips.

IlL'ecosistema Hue è maturato e si è sviluppato per fornire un'ampia gamma di funzioni e servizi. Philips Hue è l'unico sistema di illuminazione intelligente completo presente sul mercato, pertanto non è difficile consigliarlo a chiunque sia alla ricerca di un sistema di illuminazione intelligente. Tra le numerose caratteristiche di Hue c'è la possibilità di passare istantaneamente da 16 milioni di colori distinti a diverse temperature del "bianco" per ottenere la tonalità giusta per ogni spazio.

Philips ha recentemente rilasciato una nuova linea di lampadine abilitate al Bluetooth, che consente di configurarle e controllarle direttamente dal telefono, senza bisogno del Bridge. Tuttavia, questa configurazione presenta alcune limitazioni, come il fatto che è necessario trovarsi nelle immediate vicinanze delle lampadine per poter effettuare qualsiasi regolazione.

Le lampadine Hue si controllano a distanza o manualmente con un'app su un dispositivo iOS. In ogni caso, è disponibile un'ampia scelta di interruttori, l'automazione tramite servizi come IFTTT, Alexa o Google Assistant e la possibilità di collegare le luci a dispositivi come i televisori Philips Ambilight.

