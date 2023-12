Philips è una garanzia anche per l'eccellente Rasoio Elettrico: BARBA IMPECCABILE al 29% di sconto

Philips è un'azienda olandese che è riuscita a guadagnarsi una posizione di spessore in ogni settore in cui ha operato, come nel caso della cura personale con il rasoio elettrico Philips scontato del 29% per un costo finale di 34,99€.

Amazon lancia lo sconto sul rasoio elettrico Philips

La tecnologia OneBlade di Philips offre una rasatura avanzata e versatile, garantendo prestazioni eccellenti anche sui peli più lunghi grazie ai movimenti estremamente rapidi della lama, che raggiunge ben 12.000 al minuto.

Il sistema di protezione doppio, composto da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura con OneBlade delicata sulla pelle, progettata appositamente per tagliare la barba senza irritare la pelle. Il pettine regolabile 5 in 1 consente di rifinire la barba a una lunghezza uniforme, mentre la lama a doppia direzione di taglio permette di creare contorni perfetti su qualsiasi lunghezza di barba.

La praticità di OneBlade si estende alla sua ricarica, che può essere effettuata sempre e ovunque grazie al cavo di ricarica USB-A, ideale sia per l'uso quotidiano a casa che durante i viaggi. La lama in acciaio inossidabile ha una durata eccezionale, mantenendo la sua efficienza fino a 4 mesi di utilizzo, e un'icona di rimozione sulla lama avvisa quando è il momento di sostituirla.

Il set include il Philips OneBlade Face, una lama originale, un pettine regolabile 5 in 1, una lama originale di ricambio extra, un astuccio morbido, un cappuccio di conservazione, un cavo di ricarica USB-A e un manuale dell'utente.

Oggi, su Amazon, è possibile risparmiare il 29% sul prezzo di listino del rasoio elettrico di Philips per un costo finale di 34,99€.

