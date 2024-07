Pestle salverà ricette da Reel di Instagram grazie all’AI

L'app di ricette Pestle sfrutterà l’intelligenza artificiale per semplificare il salvataggio delle ricette dai social media (e non solo) utilizzando ChatGPT di OpenAI. L’ultima novità permette di importare ricette direttamente dai Reel di Instagram utilizzando l’apprendimento automatico sul dispositivo per elaborare rapidamente la ricetta e salvarla nella raccolta. Come dichiarato da Will Bishop, sviluppatore di Pestle, tale funzionalità permette di salvare “quasi istantaneamente” le ricette mentre si scorrono i Reel.

Pestle: l’app nata per salvare le ricette in modo semplice su device Apple

Bishop ha creato Pestle nel 2022 per affrontare il problema comune di trovare ricette sul web. Inizialmente, Bishop aveva affermato che avrebbe copiato le ricette dal web nell’app Notes di Apple dove avrebbe poi aggiunto le sue modifiche e suggerimenti. Tuttavia, il sistema non era organizzato, poiché Notes non è mai stato progettato per essere un database di ricette. Ciò ha portato Bishop a creare l'app Pestle. Questa consente di salvare ricette dal web toccando il pulsante "Condividi" dal browser iOS, selezionando l'app come destinazione. Oltre a importare e organizzare ricette, l'app aiuta anche a pianificare i pasti, creare liste della spesa, tenere il passo con le nuove ricette dei creator, navigare con i comandi vocali e persino cucinare a mani libere o con amici e familiari in remoto tramite la funzione SharePlay di Apple per FaceTime.

Anche se salvare ricette dal web ha risolto un punto dolente, gli utenti chiedevano da tempo un modo per salvarle anche da Instagram. Per utilizzare la nuova funzionalità, è possibile condividere un Instagram Reel con Pestle, in modo simile a come si salvano le ricette dal web. Come osserva lo stesso Bishop, l'app supporta anche l'importazione di qualsiasi ricetta in formato testo semplice. La versione aggiornata di Pestle è scaricabile gratuitamente dall'App Store di Apple. Gli abbonati hanno accesso a più funzionalità. Queste includono l'accesso a una sezione di scoperta per trovare ispirazione in cucina, supporto per la pianificazione dei pasti 14 giorni, liste della spesa con integrazione di Promemoria Apple e altro ancora.