Perplexity porta l’assistente vocale AI su iOS con nuove funzionalità

La nuova applicazione Perplexity porta una vera e propria rivoluzione grazie all’integrazione di un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale. Disponibile ora su dispositivi iOS, questa soluzione innovativa rappresenta una valida alternativa a Siri, introducendo funzioni avanzate che migliorano la gestione delle attività quotidiane.

Tra le caratteristiche principali di questa app, troviamo la possibilità di utilizzare comandi vocali per gestire email, impostare promemoria e persino prenotare ristoranti. La compatibilità con dispositivi meno recenti, come l’iPhone 13 mini, dimostra l’impegno del team nello sviluppare una tecnologia accessibile a un pubblico più ampio. L’applicazione consente inoltre di mantenere attiva l’interazione vocale anche al di fuori dell’app stessa, garantendo un’esperienza d’uso continua e senza interruzioni.

Sebbene l’app presenti alcune limitazioni rispetto alla versione Android, come l’assenza della funzione di condivisione dello schermo, la sua implementazione su iOS rappresenta un passo importante per completare la disponibilità sulle principali piattaforme mobili. L’assistente è in grado di integrare processi complessi, come la prenotazione di un tavolo al ristorante, attraverso piattaforme come OpenTable, accompagnando l’utente in ogni fase dell’operazione.

Perplexity lancia la sfida a Siri

Un punto di forza significativo di Perplexity è la sua attenzione alla privacy. Se l’utente nega l’accesso ai contatti, l’assistente propone soluzioni alternative, come l’inserimento manuale dei numeri di telefono. Questo equilibrio tra automazione e controllo rende l’app particolarmente interessante per chi desidera un assistente digitale completo e rispettoso della privacy.

Nonostante alcune funzionalità siano ancora esclusiva di Siri, come l’impostazione delle sveglie, l’assistente vocale compensa con la possibilità di analizzare immagini nella modalità chat testuale. Questa caratteristica amplia le capacità dell’app, rendendola una valida opzione per chi cerca un’alternativa più versatile agli assistenti vocali tradizionali.

Con il suo arrivo su iOS, Perplexity lancia una sfida a Siri, proponendo un modello di assistente vocale che anticipa alcune delle funzionalità promesse da Apple per le future versioni di Siri. L’integrazione di funzioni vocali avanzate e l’attenzione alla flessibilità d’uso collocano questa applicazione tra le soluzioni più promettenti nel panorama dell’intelligenza artificiale conversazionale.