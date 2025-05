Perplexity Labs: il nuovo strumento AI per creare report e dashboard

Perplexity Labs sta cambiando il mondo della intelligenza artificiale per i professionisti, offrendo un nuovo strumento avanzato al costo di 20 dollari al mese. Questo innovativo servizio, dedicato esclusivamente agli abbonati Pro, introduce funzionalità che spaziano dalla generazione di report alla creazione di dashboard, fino allo sviluppo di app interattive. Con questa mossa, Perplexity alza il livello nel competitivo mercato dell'AI applicata alla produttività.

Perplexilty Labs: accessibilità e caratteristiche

Il servizio è accessibile su diverse piattaforme, inclusi web, iOS e Android, con versioni desktop in arrivo. Questa flessibilità d'uso rappresenta un importante ampliamento dell'offerta dell'azienda. Ciò che rende Perplexity Labs unico è la sua capacità di affrontare compiti complessi per oltre dieci minuti, sfruttando funzionalità avanzate come la generazione di file, l'esecuzione di codice e la creazione di contenuti visivi. Gli utenti possono così beneficiare di uno strumento potente e versatile, capace di soddisfare esigenze diversificate.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Perplexity Labs è la sua versatilità. Gli utenti possono condurre ricerche approfondite, creare visualizzazioni dati complesse e generare report dettagliati. Inoltre, il sistema consente lo sviluppo di app interattive e la scrittura di codice per strutturare informazioni. Tutti i file prodotti vengono organizzati in una sezione dedicata, rendendo semplice l'accesso e il download. Questa organizzazione intuitiva rappresenta un valore aggiunto per i professionisti che necessitano di strumenti affidabili e facili da usare.

Un contesto molto competitivo

Il lancio di Labs si colloca in un contesto di crescente competizione nel settore dell'AI applicata alla produttività. Perplexity non si limita più a offrire strumenti di ricerca: l'acquisizione di Read.vc, una piattaforma social per professionisti, e lo sviluppo di Comet, un browser web attualmente in fase di test, testimoniano l'ambizione dell'azienda di ampliare il proprio raggio d'azione. Questi investimenti strategici sottolineano la volontà di Perplexity di consolidarsi come leader nel mercato della intelligenza artificiale.

L'obiettivo finanziario

Gli sviluppi di Perplexity sembrano essere guidati anche da ambiziosi obiettivi finanziari. Secondo le indiscrezioni, l'azienda starebbe cercando di raccogliere fino a un miliardo di dollari, puntando a una valutazione di 18 miliardi. Questo dato conferma l'effervescenza del mercato della intelligenza artificiale e l'interesse crescente verso soluzioni innovative come quelle offerte da Labs.