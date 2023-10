Permetti di pagare sempre con carta con il Pos Portatile in SCONTO: PREZZO SHOCK con le PROMO Amazon

Il servizio di pagamento POS offerto qui propone una serie di vantaggi straordinari per le aziende di ogni dimensione. Prima di tutto, si distingue per la sua politica di zero commissioni su transazioni di importo pari o inferiore a 10 euro. Questo significa che, per le vendite di piccoli importi, non saranno applicate commissioni, il che è particolarmente vantaggioso per i piccoli commercianti e gli operatori mobili. Per le transazioni superiori a 10 euro, è prevista una commissione unica del 1,89%, che rimane competitiva rispetto ad altre soluzioni di pagamento. Inoltre, è importante notare che non ci sono costi fissi ricorrenti.

L'accredito veloce delle transazioni, generalmente entro 1 giorno lavorativo successivo, rappresenta un ulteriore vantaggio. L'attivazione è semplice e può essere completata online alla ricezione del prodotto, che verrà attivato entro 5 giorni. L'uso dell'app NEXI MOBILE POS consente di collegare il POS al tuo smartphone o tablet, facilitando l'accettazione dei pagamenti e l'invio di ricevute ai clienti tramite email o SMS. L'assistenza 24/7 è disponibile, garantendo supporto esperto anche nei giorni festivi. Questa soluzione leggera e portatile è ottimale per piccoli negozi, attività in mobilità e professionisti autonomi, ed è attivabile sia con Partita Iva che con il Codice Fiscale.

Per la Festa delle Offerte Prime, Amazon applica un mega sconto del 66% sul Pos Portatile: prezzo finale 9,98€.