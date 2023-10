Perfetta per i giocatori online: la VPN a soli 2,99 euro al mese

NordVPN detiene il record di connessione VPN più veloce, grazie ai suoi oltre 5.800 server ultraveloci dislocati in 60 nazioni diverse. Attivando uno dei piani oggi in promozione, sarai in grado di aggirare le limitazioni di larghezza di banda sul gaming e giocare in multiplayer con la rete LAN in totale sicurezza, per merito dell'esclusiva funzionalità Meshnet.

Ma veniamo alla promozione di oggi. Grazie allo Sconto Black Friday puoi attivare il piano Standard a soli 2,99 euro al mese per 2 anni invece di 8,29 euro, ottenendo 3 mesi extra in regalo. Puoi anche scegliere di attivare il piano Completo, in offerta a 4,99 euro al mese per 2 anni e 3 mesi aggiuntivi gratis grazie al maxi sconto del 69%.

Lo Sconto Black Friday di NordVPN è già online

Perché NordVPN è la VPN ideale per gli appassionati di gaming? Perché offre una velocità Internet superiore al resto della concorrenza, garantisce una stabilità di connessione da primato, così come una latenza ridotta al minimo.

E se questo non ti dovesse bastare, a tua disposizione avrai anche Meshnet, un potente strumento che ti permette di creare reti virtuali online per giocare con i tuoi amici e parenti su rete LAN.

NordVPN è compatibile per PC Windows, Mac, Linux, dispotivi Android, iPhone, iPad, Android TV e qualiasi browser Internet.

Approfitta ora della promo Sconto Black Friday di NordVPN per attivare la VPN ideale per i giocatori online a partire da soli 2,99 euro al mese.

