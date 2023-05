Perdere tutte le app, foto e video è più semplice di quello che credi

Non importa quale sia il modello o il sistema operativo, tutti siamo a rischio di perdere foto, video, documenti e altre informazioni importanti in vari modi. Ecco perché è importante essere consapevoli delle cause più comuni della perdita di dati e sapere come prevenirle. Un buon metodo è conservare i propri dati più importanti all'interno di un cloud storage, un servizio online che consente di archiviare e gestire i propri file su server remoti, accessibili tramite internet. In pratica, si tratta di una sorta di disco rigido virtuale dove è possibile salvare e sincronizzare file di diversi tipi, come documenti, foto, video e molto altro.

Esistono diversi cloud storage, più o meno noti: Google One, Dropbox, OneDrive e pCloud - tanto per citarne alcuni. Proprio quest'ultimo offre al momento una speciale promozione sui propri piani a vita, che ti permetterà di ottenere fino all'80% di sconto. Con piani a vita si intende spazi cloud senza abbonamento che, una volta acquistati, saranno tuoi per sempre, senza costi extra aggiuntivi o nascosti. I piani pCloud partono da soli 199 euro per 500 GB di spazio, perciò si tratta di un'ottima opportunità per ottenere uno spazio cloud senza dover spendere una fortuna negli anni.

Le principali cause di perdita dati da uno smartphone

La prima causa comune della perdita di dati è l'eliminazione accidentale. Succede a tutti di eliminare un file per errore, magari mentre si cerca di liberare spazio sul proprio dispositivo. Fortunatamente, molti smartphone offrono un cestino di recupero che consente di ripristinare i file eliminati entro un certo periodo di tempo. Tuttavia, se il cestino non è disponibile o se il file è stato eliminato definitivamente, potrebbe essere necessario utilizzare un software di recupero dati per cercare di ripristinarlo.

Un'altra causa comune della perdita di dati è il danneggiamento del dispositivo per via di cadute, colpi o esposizione all'acqua. Se il danno è grave, potrebbe essere impossibile recuperare i dati dal dispositivo. Anche uno smartphone rubato o perso può essere causa di perdita dei propri dati, per non parlare di virus e attacchi informatici: in tutti questi casi, la soluzione più semplice è sempre la prevenzione tramite il caricamento dei propri file più importanti in posti sicuri, ad esempio sfruttando i servizi di backup cloud.

Perché pCloud è il cloud storage ideale

Se stai cercando un servizio affidabile per proteggere i tuoi dati da eventuali perdite, pCloud è una scelta eccellente. Questo servizio di cloud storage offre una serie di funzionalità che lo rendono un'opzione solida per la protezione dei dati.

In primo luogo, pCloud utilizza un sistema di crittografia avanzato per proteggere i dati degli utenti. I file sono cifrati utilizzando una chiave a 256 bit, che rende praticamente impossibile la violazione della sicurezza dei dati. Inoltre, la piattaforma offre anche la funzione di crittografia lato client: significa che i file vengono cifrati prima di essere caricati sui server di pCloud, garantendo la massima sicurezza.

pCloud offre anche la funzionalità di backup automatico, che consente di salvare in modo automatico i propri file sul cloud senza doverli caricare manualmente. In questo modo, si evita di perdere dati importanti in caso di guasti o perdita del dispositivo. In aggiunta a ciò, pCloud offre anche la funzionalità di versioning dei file, in grado di ripristinare le versioni precedenti dei file salvati sul cloud.

Infine, il provider offre una serie di opzioni di condivisione dei file, che rendono facile condividere i propri dati con amici e colleghi. Si può scegliere di condividere i file con una persona specifica o con un gruppo di persone. È bene sottolineare che ogni file caricato su pCloud viene sincronizzato automaticamente tra tutti i dispositivi, rendendoli sempre accessibili da qualunque device - con un notevole risparmio di spazio di archiviazione.

pCloud è un'ottima opzione per proteggere i propri dati da eventuali perdite, offrendo una soluzione sicura e affidabile per l'archiviazione e la gestione dei dati. Questo è il momento giusto per scegliere pCloud, grazie alla promozione attualmente in corso: ottieni fino all'80% di sconto sui piani cloud a vita. Il più economico offre 500 GB di spazio a soli 199 euro, mentre il miglior rapporto qualità-prezzo lo vince il piano da 2 TB a 399 euro. Infine c'è il piano personalizzato da 10 TB, disponibile a 1.190 euro. Tutti i prezzi sono da intendersi una tantum.

