Perché sempre più persone usano il cloud per salvare i ricordi delle vacanze

Prima di partire per la tua prossima vacanza, hai controllato lo spazio di memoria rimanente sullo smartphone, in modo da assicurarti che ve ne sia abbastanza in vista delle tante foto che scatterai in questi giorni. La verifica ha però dato esito negativo: i GB rimasti a disposizione non sono sufficienti.

Per risolvere il problema hai tre opzioni: eliminare i file che occupano più spazio, aumentare la memoria del telefono tramite microSD (a patto che ci sia lo slot per questo tipo di scheda), oppure affidarti ad uno spazio di archiviazione cloud. Fra le tre vie, quella migliore sul medio-lungo termine è l'ultima, vale a dire l'acquisto di uno spazio cloud.

Nella scelta di quest'ultimo, gioca un ruolo cruciale l'elemento della sicurezza: è indispensabile che offra un servizio di archiviazione crittografata e che risponda appieno alla politica del GDPR (il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea), due punti - soprattutto il secondo - dove i servizi cloud più famosi spesso sono indietro a realtà meno conosciute e che hanno i propri server situati in Europa.

Ne è un esempio l'azienda di cloud storage spagnola Internxt, la cui sede è presso la città di Valencia. I piani cloud che offre si distinguono rispetto alla concorrenza più famosa per l'utilizzo della crittografia post-quantistica e a conoscenza zero, per il codice open source e verificato, e per la conformità piena al GDPR. Detto questo, al momento i piani a vita di Internxt sono in offerta al prezzo più basso di questo 2025, con prezzi a partire da 162 euro per uno spazio di archiviazione da 1TB.

I benefici di uno spazio cloud come Internxt per i ricordi delle vacanze

In conclusione, ecco un rapido riepilogo dei principali benefici di avere con sé uno spazio cloud come Internxt prima di partire in vacanza.

Spazio di archiviazione di gran lunga superiore rispetto alle memorie di smartphone e computer portatili.

La memoria di telefoni e computer può essere liberata da tutte le foto e i video, con quest'ultimi trasferiti nello spazio cloud.

La crittografia post-quantistica e a conoscenza zero permette di dormire sonni tranquilli sulla sicurezza e privacy dei propri ricordi personali.

L'ultima offerta di Internxt, che consente di risparmiare l'82% sui prezzi di listino, è valida per gli account gratuiti o i nuovi utenti e potrebbe terminare tra poco.

