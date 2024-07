Perché SelfyConto è il conto migliore se cerchi una carta di credito

Se si è alla ricerca di un conto online con una carta di credito sicura e conveniente, una delle migliori soluzioni disponibili oggi sul mercato è SelfyConto di Banca Mediolanum. In fase d'iscrizione è infatti possibile richiedere la Mediolanum Credit Card, beneficiando del canone gratuito per il primo anno (dal secondo in poi è prevista una quota annuale di 20 euro).

Oltre alla carta di credito, SelfyConto offre una carta di debito gratuita e una carta prepagata, entrambe associate al circuito di pagamento internazionale Mastercard. In più il canone del conto è a zero per il primo anno (e fino a trent'anni per gli under 30), così come i prelievi, gratuiti in tutti i Paesi dell'Unione europea.

SelfyConto: il conto online di Banca Mediolanum

Uno dei fiori all'occhiello di SelfyConto è proprio la Mediolanum Credit Card, la carta di credito con canone gratuito i primi 12 mesi e 20 euro dal secondo anno.

Tra le altre cose, è possibile scegliere quale circuito di pagamento adottare tra Visa o Mastercard, dilazionare i pagamenti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro con la funzione Easy Shopping, sfruttare l'opzione Spending Control per scegliere quali pagamenti abilitare o escludere, pagare tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, nonché ricevere avvisi puntuali sulle spese e bloccare la carta via app in caso di smarrimento.

La Mediolanum Credit Card può essere richiesta al momento dell'apertura di SelfyConto tramite questa pagina del sito ufficiale. Il plafond minimo della carta di credito di Banca Mediolanum è pari a 1.500 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.