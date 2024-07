Perché se sei under 30 dovresti avere un conto HYPE?

Stai cercando una soluzione bancaria moderna, flessibile e a prova di smartphone? Sei sempre in movimento e vuoi gestire il tuo denaro senza complicazioni? Bene, se sei un under 30, il conto HYPE potrebbe essere esattamente quello che fa per te. Tra bonus di benvenuto, gestione semplificata delle spese e cashback interessanti, c’è un mondo di vantaggi che ti aspetta.

Perché il conto HYPE è perfetto per gli under 30?

Pensato per chi vive attaccato in simbiosi con lo smartphone, HYPE ti offre un conto con carta e IBAN che ti permette di fare praticamente tutto. Vuoi fare un bonifico? Nessun problema. Pagare contactless e monitorare le spese? Facile. Puoi anche impostare obiettivi di risparmio o scambiare denaro in tempo reale con i tuoi amici.

L’app di HYPE non si limita solo a questo. Tra i suoi punti di forza c’è il programma di cashback che ti permette di ottenere rimborsi fino al 10% sui tuoi acquisti presso più di 900 brand partner. Insomma, più spendi, più risparmi! La registrazione? Facilissima. Bastano pochi minuti online e non ti serve nessun documento cartaceo. Una volta completata la registrazione, hai subito accesso alla carta virtuale per iniziare a utilizzare il tuo nuovo conto.

HYPE offre tre tipologie di conti per soddisfare le esigenze di tutti: HYPE Base, HYPE Next e HYPE Premium. Il conto Base è completamente gratuito, mentre HYPE Next costa solo 2,90€ al mese e HYPE Premium 9,90€ al mese. Ogni versione ha i suoi vantaggi specifici: dalle carte fisiche ai prelievi gratuiti, fino ai pacchetti assicurativi completi. Senza tralasciare il bonus di benvenuto che può arrivare fino a 25€, utilizzando il codice promo CIAOHYPER.

Insomma, se sei under 30 e cerchi una soluzione bancaria che ti semplifichi la vita, HYPE è la risposta. Con i suoi vantaggi economici e funzionalità avanzate, è il partner ideale per chi vuole gestire le proprie spese quotidiane in modo smart, moderno e semplice.





