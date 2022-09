Perché scegliere un servizio di geo-hosting?

Non tutti gli hosting sono uguali così come non tutti i siti Web hanno le stesse esigenze.

Al di là della scelta di un hosting prestante dunque, vanno sempre valutate attentamente le esigenze di ogni singolo progetto online. Nel caso di siti con volumi di traffico molto elevati e/o con un numero di pagine enorme, i classici piani possono non essere sufficienti.

In queste occasioni dunque, una soluzione come il geo-hosting appare alquanto interessante. Si tratta di una tecnologia che consente di "copiare" lo stesso sito su diversi nodi, con notevoli vantaggi in diversi contesti.

Questa soluzione infatti, permette di alleggerire il traffico su un singolo nodo ma anche di evitare eventuali down. Se un nodo ha problemi tecnici infatti, gli altri sono comunque disponibili e permettono al sito di restare sempre up.

Geo-hosting: tutti i vantaggi legati a questa soluzione

Scegliendo il servizio di geo-hosting proposto da Keliweb poi, si hanno anche ulteriori vantaggi.

Questo tipo di tecnologia è anche un vantaggio a livello SEO. Come è risaputo infatti, Google premia i siti con prestazioni elevate, offrendo maggiore visibilità. Lato sicurezza poi, va segnalata la presenza di sistemi avanzati abbinati a backup e a certificati SSL.

La gestione semplificata del backend poi, permette anche a chi non ha grande esperienza nel settore di gestire facilmente il proprio sito Web. Inoltre, è possibile effettuare un upgrade o downgrade delle risorse, per avere sempre prestazioni ottimizzate in base a picchi o cali di visite.

Una serie di vantaggi che rendono questa soluzione ideale per i siti Web con volumi di visite molto elevati.

E per quanto riguarda i costi? Un piano con 3 nodi, 20GB SSD Spazio Web, 5 database MySQL e dominio .it incluso costa 24,90 euro al mese (IVA esclusa).

