Perché scegliere Revolut e il programma RevPoints per il tuo prossimo viaggio

Le persone che amano viaggiare, in particolare all'estero, sanno bene che la scelta del conto online è un elemento importante. In primis occorre essere supportati da un conto e una carta accettati. In secondo luogo, è preferibile avere con sé una soluzione che permetta di prelevare gratis una quantità di denaro sufficiente per stare tranquilli durante la vacanza. E infine, come ciliegina sulla torta, l'ideale sarebbe avere un conto multi-valuta, grazie al quale riuscire a risparmiare diversi quattrini.

Tutte caratteristiche incluse in Revolut, l'app finanziaria che da un paio di anni ormai sta rivoluzionando questo settore. E a proposito di Revolut, da poco ha fatto il suo debutto anche il programma RevPoints, che offre numerosi vantaggi extra ai viaggiatori.

I vantaggi di Revolut e RevPoints

Iniziamo da Revolut e dalla sua natura di conto multi-valuta. In estrema sintesi, consente di detenere 36 valute diverse e pagare in più di 160 Paesi nella valuta locale al tasso di cambio reale. Tutto questo senza commissioni. A ciò si aggiungono poi prelievi gratuiti ovunque ogni mese e la possibilità di associare al proprio conto tutte le carte di cui si hanno bisogno, anche virtuali.

C'è poi RevPoints, il programma gratuito di Revolut che offre per ogni euro speso con la carta fino a un punto, in base al piano che si sceglie. I punti accumulati possono poi essere convertiti per il riscatto di sconti sulla prenotazione di alberghi o di ricompense come miglia aeree.

Per aderire a uno dei piani Revolut è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale. Tra le altre cose, completando l'iscrizione in questi giorni è possibile approfittare anche di un'interessante promozione che propone un cashback di 10 euro.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione