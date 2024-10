Perché pagare 5€ su un bonifico istantaneo potendo scegliere Tot?

Tot è, sempre di più, un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un conto aziendale flessibile e conveniente. Il conto in questione, infatti, è disponibile in tre versioni, sempre con un mese di prova gratuita. Per i clienti, quindi, c'è sempre la possibilità di "testare" il servizio, valutandone appieno i pregi e scegliendo il piano più adatto alle proprie necessità.

Tra i punti di forza di Tot ci sono i bonifici istantanei senza commissioni, che possono fare la differenza soprattutto nel settore business. Mentre alcune banche continuano a far pagare commissioni extra, con un costo che può arrivare anche a 5 euro per operazione, con Tot è possibile inviare denaro rapidamente e senza costi aggiuntivi, sfruttando la piattaforma online.

Per i nuovi clienti, Tot è disponibile in tre versioni, con costi da 7 euro al mese (scegliendo il piano annuale che garantisce sempre un risparmio di 2 mesi). Per verificare le opzioni disponibili è possibile visitare il sito ufficiale di Tot, tramite il box riportato qui di sotto.

Cosa include il conto aziendale di Tot

Tot è disponibile in tre versioni:

Essentials da 7 euro al mese

da 7 euro al mese Plus da 15 euro al mese

da 15 euro al mese Premium da 39 euro al mese

I costi si riferiscono al piano annuale, che offre un risparmio di 2 mesi e include 30 giorni di prova gratuita. Per tutte le versioni di Tot ci sono la carta di credito Visa Business, operazioni in entrata gratuite e illimitate, a partire da 100 operazioni in uscita incluse ogni anno oltre ai bonifici istantanei gratuiti.

I clienti possono versare contati tramite le filiali Sella e, con i piani Plus e Premium, possono accedere a vari servizi aggiuntivi come le carte virtuali per tutto il team, gli strumenti di gestione delle fatture e altro ancora.

Per iniziare subito a utilizzare Tot basta premere sul box qui di sotto.

