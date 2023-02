Perché l'antivirus rallenta il PC e come risolvere

L'antivirus che rallenta il PC è un problema che può essere legato a vari fattori e può colpire diversi sistemi in cui la combinazione tra hardware e software non è ottimale. Per risolvere il problema dell'antivirus che rallenta il PC è necessario valutare, con attenzione, le cause alla base del rallentamento. Solo in questo modo è possibile poter contare su di un dispositivo davvero sicuro e protetto dai rischi del web.

In molti casi, a rallentare il PC è un antivirus poco ottimizzato o mal progettato che va a sottrarre troppe risorse al sistema, causando incompatibilità e bloccando processi chiave per il funzionamento del PC stesso. In questo caso, è la scelta dell'antivirus da utilizzare uno degli aspetti chiave per poter eliminare il problema. Un'alternativa interessante su cui puntare è rappresentata da AVG Internet Security, una suite di protezione ottimizzata per tutti gli OS e proposta in offerta a 59,99 euro invece di 93,99 euro all'anno (-36%).

Il tool di protezione di AVG è disponibile anche in versione Free e può essere provato tramite il link qui di seguito:

L'antivirus rallenta il PC: ecco come risolvere

A causare il rallentamento di un PC con antivirus installato potrebbero esserci vari fattori che, in un modo o in un altro, incidono sulle prestazioni del sistema. In linea di massima, molto dipende dalle risorse del PC e, in particolare, dalle capacità di elaborazione della CPU e dal quantitativo di RAM a disposizione. Un PC poco potente, senza troppi tecnicismi, potrebbe faticare a far "girare" un antivirus particolarmente esigente in termini di risorse.

C'è poi la questione dell'ottimizzazione. Un software poco ottimizzato girare male anche su un hardware molto potente. Questo vale per tutti i sistemi operativi e per tutte le applicazioni. Di conseguenza, ricorrere ad un antivirus non perfettamente ottimizzato con il sistema operativo rischia di tradursi in un PC lento oltre che in una protezione non efficace. Per questi motivi, considerando anche l'importanza di ricorrere ad un antivirus per proteggersi dai rischi del web, conviene provare vari antivirus fino a trovare l'opzione giusta per ottenere la massima protezione senza rallentamenti al PC.

AVG Internet Security: una soluzione al problema dell'antivirus che rallenta il PC

Con AVG Internet Security è possibile accedere ad una suite di protezione completa ed in grado di proteggere da virus, malware, tentativi di phishing ed altre minacce del web. Il tool è disponibile su vari sistemi operativi (Windows, macOS e dispositivi mobili) garantendo un'elevata ottimizzazione, con funzionalità studiate appositamente per garantire il massimo delle performance. Attualmente, la proposta di AVG è in offerta a 59,99 euro invece di 93,99 euro all'anno. Per saperne di più è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.