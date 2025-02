Perché la navigazione in incognito è fondamentale per la sicurezza

Nessuno ha nulla da nascondere quando si parla di sicurezza online. Questo non significa che tutti utilizziamo il web per attività losche o illegali, ma perché online ci sono tanti truffatori e hacker ai quali è doveroso nascondere i nostri beni più importanti: i dati sensibili. Non ce ne rendiamo sempre immediatamente conto ma quando accediamo su internet molti dei nostri dati (indirizzo IP, provider, siti che visitiamo, preferenze d’acquisto, eccetera) sono accessibili pressoché a chiunque. Con la conseguenza che truffatori e malintenzionati possono utilizzare questi dati per campagne di marketing aggressive, attacchi informatici e furti di dati. La privacy è un valore che va protetto e la VPN di Private Internet Access aiuta a farlo nel migliore dei modi.

Una VPN focalizzata sulla privacy

Il modo più efficace per migliorare la propria privacy è quello di navigare tramite una VPN. Si tratta sostanzialmente di una modalità di navigazione anonima che nasconde l’indirizzo IP del dispositivo dal quale ci si collega rendendo impossibile ad hacker e malintenzionati (ma anche agli stessi provider) di accedere ai propri dati sensibili.

In questo modo si può navigare liberamente e in totale sicurezza su qualsiasi sito, superando anche le restrizioni che alcuni Paesi pongono per diverse tipologie di piattaforme online.

Private Internet Access è una delle VPN più affidabili al mondo sia per il livello di sicurezza garantito sia per la possibilità di usufruire di un numero elevato di server. Inoltre Private Internet Access mette a disposizione applicazioni dedicate per ogni piattaforma, browser e sistema operativo da scaricare e utilizzare su un numero illimitato di dispositivi.

Una volta attivata la VPN si naviga in incognito e si ottiene anche automaticamente il blocco degli annunci così da avere un’esperienza di navigazione non solo più sicura, ma anche più veloce e piacevole. Per usufruire di tutti questi vantaggi è sufficiente attivare il piano Private Internet Access, ancora per poco in offerta con uno sconto dell’81%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.