Perché in tanti usano Airalo per dire addio ai costi del roaming all'estero

Airalo è il servizio che ti aiuterà a mandare in pensione le costose tariffe del roaming per avere internet all'estero in un paese al di fuori dell'Unione Europea. Quindi, se ti stai preparando per una vacanza lontano dall'Italia, con questa app potrai avere una eSIM con un piano dati configurato, dal prezzo ragionevole e pronto per darti internet ovunque ti trovi.

Airalo copre oltre 200 località mondiali e ti consente di scegliere una soluzione su misura che può essere sia un piano locale per un singolo paese, sia un pacchetto regionale per un'area geografica, così come un'opzione globale pensata per i grandi itinerari. La flessibilità è massima: volumi di traffico, costi e tutto può essere modulato sulle tue esigenze del momento prevedendo persino opzioni con dati illimitati.

Per gestire l'intera piattaforma avrai un'app intuitiva disponibile in 53 lingue e che è capace di supportare il pagamento nelle principali valute locali e di guidarti attraverso una procedura di installazione e configurazione semplificata dell'eSIM che richiede pochissimi minuti.

Airalo è l'app da scaricare se stai pianificando un viaggio all'estero e vuoi rimanere connesso a casa senza pagare il roaming al tuo operatore. Puoi iniziare subito scaricando l'app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.