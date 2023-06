Perché il tuo business ha bisogno di Hostinger a 3,99€ al mese

Nel vasto panorama del web hosting, c'è un nome che brilla per affidabilità e reputazione: Hostinger. Con anni di esperienza nel settore, questa rinomata azienda offre soluzioni complete di hosting che soddisfano appieno le esigenze di qualsiasi utente.

Se stai cercando un hosting di qualità per la tua piccola o media impresa, ora è il momento giusto per cogliere un'opportunità imperdibile. Grazie alla promozione in corso, infatti, potrai risparmiare ben il 75% di sconto sulla sottoscrizione del piano "Business Web Hosting", che ti fornirà tutti gli strumenti necessari per avviare e gestire il tuo sito web professionale in autonomia e semplicità.

Ecco cosa include il piano Business

L'hosting è il fondamento essenziale di ogni sito web e Hostinger, con il suo approccio all'avanguardia, ti permette di pubblicare la tua nuova pagina web in pochi clic, offrendoti una vasta gamma di strumenti utili a ottimizzare le prestazioni e al contempo garantire la sicurezza di tutti i tuoi dati.

Qualche esempio? Il pannello di controllo intuitivo e il backend alimentato dalla cache LiteSpeed, che offre un livello superiore di affidabilità, velocità e sicurezza, a prescindere dalle dimensioni del tuo progetto. Anche gli utenti WordPress sono tutelati, grazie alla possibilità di installare automaticamente il CMS in un solo clic.

Il piano Business Web Hosting è il fiore all'occhiello di Hostinger: progettato appositamente per piccole e medie imprese, ora puoi ottenere quattro anni di abbonamento a soli 3,99 euro al mese, risparmiando così il 75% di sconto rispetto al prezzo di listino. In più, riceverai anche due mesi di servizio completamente gratuiti.

Ecco alcuni tra i vantaggi inclusi: 100 siti web, 200 GB di spazio di archiviazione SSD, SSL gratuito illimitato, un dominio gratuito, larghezza di banda illimitata, un'installazione gestita di WordPress, uno strumento di staging per WordPress, database illimitati, backup giornalieri, protezione Cloudflare e molto altro ancora.

Se desideri garantire la presenza online della tua impresa e offrire un'esperienza di qualità ai tuoi visitatori, Hostinger è sicuramente una scelta ideale. Approfitta della promozione in corso: regalati un web hosting veloce, sicuro e performante a un prezzo davvero irrisorio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.