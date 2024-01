Perché dovresti usare una VPN su Apple TV

L'utilizzo di una VPN è la soluzione ai problemi che affliggono gli Smart TV, tra cui le improvvise restrizioni della connessione Internet, l'esposizione dell'IP e il buffering. Punti deboli presenti anche su Apple TV.

A questo proposito, segnaliamo che negli ultimi giorni del 2023 NordVPN ha ufficializzato la sua app per tvOS, il sistema operativo su cui si basano gli Apple TV. Al momento NordVPN è il servizio VPN numero uno del mercato, sia per la velocità di connessione (con la concorrenza doppiata) che per le funzionalità di sicurezza avanzate (su tutte Threat Protection).

I vantaggi di una VPN su Apple TV

Il primo vantaggio dell'utilizzo dell'app di NordVPN su Apple TV è la possibilità di accedere ai propri contenuti preferiti anche all'estero. Quando si è fuori dall'Italia, infatti, la visione dei contenuti inclusi nei servizi streaming che si usano abitualmente è bloccata a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Con una VPN è invece possibile aggirare questo ostacolo.

Inoltre, grazie all'applicazione di NordVPN per tvOS, si ha l'opportunità di evitare il fastidioso buffering durante lo streaming. Spesso e volentieri, come è noto, il provider di rete nazionale limita la velocità della connessione Internet in base all'attività svolta, in particolare in occasione dello streaming in alta definizione o 4K. Con NordVPN tutto questo non accade perché è in grado di nascondere l'attività online dei suoi utenti.

Rappresenta infine un aiuto fondamentale nella protezione di Apple TV, che come qualsiasi altro dispositivo connesso a Internet può essere violato. La nuova app per tvOS 17 di NordVPN va a nascondere l'indirizzo IP, proteggendo al tempo stesso il traffico online da potenziali attacchi informatici.

In queste ore i piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da soli 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con sconti fino al 63%. In più è possibile beneficiare di 3 mesi extra di servizio in regalo.

