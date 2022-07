Perché dovresti usare un password manager per la tua famiglia

Sapevi che, secondo uno studio di Verizon, l'81% degli attacchi informatici nel mondo è da attribuire a credenziali di accesso deboli e poco sicure? Troppo spesso si pensa che per proteggersi dai pericoli del web basti un buon antivirus: niente di più sbagliato.

Le buone abitudini legate alla sicurezza in rete si basano per una buona parte sull'utilizzo di password lunghe e complesse. Un aspetto ignorato soprattutto dai giovanissimi di casa, dagli utenti più anziani e da chi in generale è poco tecnologico e sceglie come chiave di accesso a tutti i suoi account un qualcosa di banale, come il proprio nome seguito dalla data di nascita. Per questo motivo diventa indispensabile agire per proteggere la sicurezza delle credenziali di accesso dei propri famigliari, magari attraverso l'utilizzo di un gestore di password.

LastPass Families, la soluzione per famiglie

LastPass Families è uno tra i migliori password manager del mercato: offre una prova gratuita e un abbonamento mensile a pochi euro. Una soluzione pensata per tutta la famiglia, semplice ma soprattutto intuitiva. Il suo scopo? Conservare password e dati personali – come numeri di carte di credito, documenti, etc. – all'interno di una cassaforte virtuale protetta.

Ogni membro (è possibile aggiungere fino a cinque utenti extra) ha il proprio spazio personale in cui salvare le credenziali di accesso e anche impostare una auto-compilazione dei dati al momento del login. Inoltre, le password che salvi sono disponibili simultaneamente su tutti i dispositivi: LastPass è compatibile con Windows, Mac, Linux, Android, iOS e come estensione per i principali browser.

Tra le funzionalità esclusive di LastPass, vogliamo parlarti del generatore di password: con questo pratico strumento è possibile creare nuove chiavi di accesso, diverse per ogni account, da salvare all'interno del vault virtuale dei propri cari. Così i loro dati sono protetti e al sicuro, e loro non dovranno ricordarsi complesse password alfanumeriche e colme di simboli.

LastPass Families è disponibile per una prova gratuita di trenta giorni. In alternativa, è possibile sottoscrivere un abbonamento con fatturazione annuale a 3,90 euro al mese, cliccando questo link. Nel prezzo sono incluse tutte le funzionalità del piano Premium, sei casseforti individuali e crittografate, dashboard dell'amministratore, raggruppamento e condivisione in cartelle, spazio di archiviazione individuale crittografato e dashboard con notifiche per la sicurezza personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.