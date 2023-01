Perché dovresti provare questa VPN ILLIMITATA a 2 euro al mese

Sono partite le offerte su PrivadoVPN, la rete virtuale privata all-in-one che ti permette di avere sicurezza e privacy illimitata. Approfittando oggi degli sconti puoi ottenere il piano annuale con il 77% di sconto pagandolo di fatto appena 2,50 euro al mese. Compatibile con tutte le principali piattaforme, ti permette di avere una politica zero-log protetta dalle leggi svizzere sulla privacy.

PrivadoVPN: la VPN illimitata, sicura e veloce

PrivadoVPN svolge in maniera perfetta il lavoro di una tipica rete virtuale privata: ti aiuta a mantenere private le tue informazioni personali crittografando tutti i tuoi dati in entrata e in uscita in modo che nessuno possa leggere le tue password, informazioni bancarie o altre credenziali online.

Inoltre, ti permette di navigare in anonimo e in modo sicuro anche sulle reti WiFi pubbliche impedendo agli hacker di guardare la tua attività su internet mentre ti trovi al bar, in biblioteca o in aeroporto.

Hai la possibilità di impostare la tua posizione su uno qualsiasi dei server garantiti dal servizio per avere connessioni ad alte velocità ai contenuti che desideri ovunque ti trovi: in questo modo impedisci anche la censura online andando oltre quelli che possono essere i limiti di alcuni paesi.

Tutto questo, grazie al 77% di sconto, ti costerà appena 2,50 euro al mese con la possibilità di usufruire di 30 giorni di rimborso integrale senza impegno. La provi praticamente gratis per un mese e poi decidi.

