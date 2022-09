Perché è così importante scegliere un hosting ad alte prestazioni

Una delle caratteristiche maggiormente considerate dai webmaster quando si tratta di hosting sono le prestazioni. Ma perché i tempi di caricamento di un sito sono così importanti?

Visto che la qualità dei server influenza anche il prezzo dei servizi, qualche neofita del settore potrebbe essere portato a pensare che, tutto sommato, è possibile risparmiare qualche euro adottando un hosting meno attento alle velocità.

In realtà, questo è un grave errore. I tempi di caricamento di un sito infatti, possono allontanare un visitatore che, dopo qualche secondo di attesa, può fare facilmente marcia indietro e optare per un sito della concorrenza. Oltre al danno dunque, una beffa non indifferente.

Allo stesso tempo, lato SEO, una maggior velocità di caricamento delle pagine, rappresenta un vantaggio non indifferente a livello di posizionamento sui motori di ricerca.

Un hosting ad alte prestazioni è ormai d'obbligo nel 2022

Qualunque tipo di sito Web con un minimo di ambizione dunque, dovrebbe fare attenzione al lato performance.

Se la realizzazione del sito e la grafica dello stesso sono fattori che hanno un impatto, l'hosting resta comunque una priorità in tal senso. Adottare soluzioni come quelle proposte da Hostinger dunque, permette di gettare le fondamenta di un sito di successo.

Per esempio, la sottoscrizione Premium Web Hosting di Hostinger rappresenta un ottimo compromesso tra prestazioni e costi. L'abbonamento in questione include:

spazio per 100 siti Web

100 GB di memoria SSD

email Gratuite

SSL Gratuito Illimitato

dominio Gratis

larghezza banda Illimitata

database Illimitati

accesso GIT

accesso SSH

Il tutto ideale per chi deve gestire un traffico fino a 25.000 visite mensili attraverso una piattaforma come WordPress.

E il costo? Grazie all'attuale sconto dell'80% il piano Premium Web Hosting è disponibile per appena 1,99 euro al mese. Un'opportunità imperdibile per ottenere un hosting ad alte prestazioni spendendo una cifra molto contenuta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.