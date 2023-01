Perché alcuni cloud sono più veloci di altri?

Ti sei mai accorto che alcuni servizi cloud sono più veloci di altri quando si tratta di sincronizzare nuovamente un file che ha subito delle modifiche? Il motivo che si cela dietro a questo particolare "fenomeno" ha un nome e si chiama sincronizzazione block level.

Si tratta di una funzionalità che consente di sincronizzare soltanto le modifiche apportate a un file anziché il file per intero. Ciò può far risparmiare tempo e larghezza di banda durante la sincronizzazione di file di grandi dimensioni, poiché a essere caricate sono soltanto le parti che hanno subito delle modifiche.

Immagina, ad esempio, di stare lavorando su un file di grandi dimensioni che scegli di conservare in cloud. Apporti qualche modifica, lo salvi e lo ri-carichi: ad essere sincronizzate saranno solamente le modifiche apportate al file anziché l'intero video, riducendo significativamente il tempo necessario per completare - appunto - la sincronizzazione.

La sincronizzazione block level viene supportata da molti provider di cloud storage per ottimizzare il processo e ridurre i tempi di caricamento. Tra questi c'è anche pCloud: non è certamente l'unico, ma è tra i pochi che offre anche piani a vita senza abbonamento o costi extra a lungo termine. L'utente dovrà sostenere soltanto il pagamento una tantum iniziale per usufruire a vita dello spazio cloud.

Tra le funzionalità principali di pCloud troviamo: ampio spazio di archiviazione, varie opzioni di condivisione file, sincronizzazione automatica tra tutti i dispositivi, backup automatico e manuale, lettore multimediale integrato e compatibilità multi-piattaforma. In più, pCloud offre crittografia lato client, protocollo TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per tutti i file.

Scopri tutti i piani a vita, disponibili a un prezzo promozionale a questo link: il piano da 500 GB è in offerta a 199 euro, quello da 2 TB a 399 euro e, infine, quello da 10 TB a 1.190 euro.

