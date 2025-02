Per questa VPN illimitata bastano 1,11 euro al mese

Il servizio VPN di PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese per due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per chi vuole ottenere un livello di sicurezza ancora maggiore, è possibile aggiungere un valido antivirus con 1,99 euro in più al mese.

PrivadoVPN è un fornitore VPN che ha sede a Zugo, in Svizzera, Paese che gli permette di offrire ai suoi utenti la massima tutela sulla privacy dei loro dati. Uno dei suoi principali punti di forza è proprio il team di persone che lavora in azienda, da oltre vent'anni impegnato nella realizzazione e gestione di infrastrutture sicure al fine di proteggere le informazioni personali dei clienti.

I vantaggi della VPN di PrivateVPN

Dicevamo della privacy. Con PrivadoVPN ci si assicura un servizio di rete privata virtuale che protegge i dati personali in misura maggiore rispetto alla maggior parte degli altri servizi VPN, con i suoi utenti che beneficiano di una delle leggi sulla privacy dei consumatori - quella della Svizzera appunto - più severa al mondo.

Ciò si unisce poi alla politica no-log, un'ulteriore prova della solidità offerta da PrivadoVPN in materia di privacy. Per chi sta valutando l'utilizzo di una VPN per la prima volta, ricordiamo come una politica no-log certifichi l'impossibilità per gli stessi dipendenti dell'azienda di poter vedere i dati degli utenti, e tantomeno di cederli ad agenzie esterne.

La ciliegina finale sulla torta è l'utilizzo della crittografia AES a 256 bit, la stessa impiegata dal governo USA per i documenti riservati, a cui si sommano poi il blocco degli annunci pubblicitari e la velocità di connessione superiore alla media.

L'attuale offerta consente di attivare PrivadoVPN al prezzo scontato di 1,11 euro al mese per due anni, beneficiando anche di tre mesi extra gratuiti e di una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

