Per Natale regalati un iPhone 15: disponibile al 20% DI SCONTO

Apple non ha bisogno di particolari presentazioni così come, a non averne bisogno, sono i suoi iPhone. Da poco è uscito iPhone 15 ed è già tempo di sconti con la possibilità di acquistarlo a 824,99€ grazie alla promo del 20% su eBay.

iPhone 15 al 20% di sconto: ottima idea in vista del Natale

Il nuovo iPhone offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al display Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1", con una risoluzione di 2556×1179 pixel e una densità di pixel di 460 ppi. Questo schermo avanzato offre colori vibranti, contrasto eccezionale e una chiarezza sorprendente. Al cuore di questo dispositivo, c'è il potente processore A16 Bionic, che garantisce prestazioni eccezionali e un'efficienza energetica superiore. L'integrazione di iOS, il sistema operativo di Apple, offre un'esperienza utente fluida, intuitiva e sicura. La fotocamera principale è uno dei punti di forza di questo iPhone, con una configurazione avanzata che include un sensore da 48MP e un teleobiettivo 2x da 12MP. Questo set-up permette di catturare immagini dettagliate e zoomare senza compromettere la qualità. La fotocamera frontale da 12MP assicura selfie e videochiamate di alta qualità. Con dimensioni di 147,6 x 71,6 x 7,8 mm e un peso di 171 g, questo iPhone è caratterizzato da un design sottile e leggero, garantendo una comoda esperienza di utilizzo. La sicurezza è al primo posto con Face ID, che utilizza il riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth per un accesso sicuro e immediato al dispositivo. La resistenza agli elementi è un altro punto di forza, con una classificazione IP68 che rende il dispositivo resistente agli schizzi e alla polvere. Questo iPhone unisce potenza, eleganza e innovazione, offrendo un'esperienza all'avanguardia nell'ecosistema Apple. Acquista iPhone 15 al 20% di sconto su eBay iPhone 15 è oggi in sconto su eBay con una promozione che farà risparmiare il 20% sul totale per ottenere, così, un prezzo finale di 824,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.