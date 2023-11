Per mangiare sano e saporito non bisogna spendere tanto: FRIGGITRICE AD ARIA PHILIPS in MAXI SCONTO (-54%)

Philips è un colosso dell'elettronica e della tecnologia. I suoi prodotti garantiscono affidabilità e qualità. Oggi, la friggitrice ad aria Philips, nella sua versione XL è in sconto del 54% per un costo d'acquisto finale di 109,99€.

La friggitrice ad aria Philips è in mega sconto su Amazon

La Friggitrice ad aria XL è l'alleato perfetto per le famiglie che desiderano un'esperienza culinaria più sana senza rinunciare al gusto. Con un ampio recipiente da 6,2 litri e un cestello da 1,2 kg, puoi preparare fino a 5 porzioni in una sola volta, rendendo la cucina per tutta la famiglia un'esperienza senza stress.

Questo dispositivo innovativo offre un modo più sano di cucinare, consentendoti di godere di piatti gustosi con fino al 90% di grassi in meno rispetto alle friggitrici tradizionali. Dotata di un display touch intuitivo e 7 programmi di cottura preimpostati, la friggitrice ad aria consente di friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare e persino riscaldare con facilità.

Per ulteriori ispirazioni culinarie, puoi scaricare l'app NutriU, che offre una vasta gamma di ricette sane e personalizzate per soddisfare i tuoi gusti. Segui facilmente le istruzioni passo dopo passo per creare piatti deliziosi e nutrienti per te e la tua famiglia.

Grazie alla tecnologia Rapid Air con il suo esclusivo design a "stella marina", la circolazione ottimale dell'aria calda consente di ottenere cibi croccanti all'esterno e teneri all'interno. Inoltre, la pulizia è senza sforzo, grazie ai componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare la friggitrice ad aria Philips in offerta con uno sconto del 54% per un prezzo finale di 109,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.