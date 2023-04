Quante volte ti è capitato di restare fuori casa o perdere ore a cercare le chiavi? Oggi la domotica ti semplifica letteralmente la vita e ti consente di non avere inutili preoccupazioni, come? Con la serratura Smart Nuki Smart Lock 3.0 che puoi acquistare ora su Amazon usufruendo dello sconto del 12%.

Grazie allo sconto ti costerà solo 149 euro. Inoltre Amazon ti da la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole rate mensili, in questo modo non risentirai minimamente della spesa.

Le chiavi di casa non servono più con Nuki Smart Lock 3.0

Oggi avere una casa smart significa avere una vita più comoda e consona ai suoi ritmi stressanti. La tecnologia domotica è pensata proprio per questo rendere più vivibile la quotidianità e avere pieno accesso ai propri dispositivi in modo facile e veloce. L'apriporta automatico che ti proponiamo oggi sicuramente contribuirà a semplificarti le giornate.

Si tratta di una serratura smart sicura e facile da installare che permette l'apertura e la chiusura automatica della porta. Gestione tramite smartphone o smartwatch, senza bisogno di chiave. Questa serratura digitale garantisce un accesso facile a bambini, familiari o agli ospiti grazie agli accessori smart come Nuki Fob e Keypad. La nuova versione poi è a ridotto consumo energetico, è dotata di una luce LED rossa che segnala eventuali errori di sistema e può integrare funzionalità aggiuntive

La serratura smart si monta in soli 3 minuti sul lato interno della porta senza bisogno di viti o forature e non è identificabile dall'esterno. Infine la tua sicurezza e quella dei tuoi familiari è sempre garantita in quanto le comunicazioni della serratura intelligente avvengono in modalità cifrata.

Cosa aspetti? Rendi la tua casa più sicura e anche più intelligente con la serratura smart Nuki Smart Lock 3.0 che ora puoi acquistare su Amazon a un prezzo scontato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.