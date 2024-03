Per la FESTA DEL PAPA' regala il Rasoio elettrico Philips in SCONTO BOMBA su Amazon

La Festa del papà si avvicina e sei alla ricerca di un regalo speciale e utilissimo? Abbiamo quello che fa per te! Oggi puoi acquistare su Amazon il Rasoio elettrico da uomo Philips Shaver Series 7000 in offerta speciale a soli 159 euro grazie ad un super sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa tua.

Rasoio elettrico da uomo Philips Shaver Series 7000: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Rasoio elettrico da uomo Philips Shaver Series 7000 è un'idea regalo perfetta per la Festa del papà.

Con la tecnologia SkinIQ scorre perfettamente sulla pelle, tagliando i peli con precisione grazie alle 45 lame autoaffilanti SteelPrecision, anche su una barba di 3 giorni. Nello specifico le lame si muovono fino a 90.000 volte al minuto per una rasatura accurata ed efficace ad ogni passata.

È progettato per durare a lungo: con una durata del motore e della batteria di 7 anni e una durata delle lame in acciaio autoaffilanti di 2 anni, il rasoio sarà come nuovo ogni giorno.

Il rasoio è fino al 30% più scorrevole grazie al rivestimento in microgranuli che riduce al minimo l'attrito e le irritazioni. Il contatto con la pelle è ottimale grazie alle testine completamente flessibili in grado di ruotare a 360 gradi e di seguire i contorni del viso per una rasatura accurata e confortevole, anche nelle zone difficili da raggiungere.

Il set in promozione include, oltre al rasoio elettrico Philips, un supporto di ricarica, un Quick Clean Pod con 4 cartucce, una custodia rigida da viaggio e un cavo di ricarica USB-A per una comoda ricarica in movimento, compatibile con tutti gli adattatori di alimentazione USB.

