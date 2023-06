Per imprenditori e freelance c'è Qonto: provalo gratis per un mese

Sei stanco delle complicazioni e delle limitazioni delle tradizionali banche? Prova Qonto: una soluzione bancaria online completa per la tua attività, qualunque essa sia. Imprenditore, libero professionista, start-up o PMI: Qonto è progettato appositamente per semplificare le tue operazioni finanziarie e mettere il controllo del denaro nelle tue mani, in modo efficiente e completamente digitale. Puoi provare gratis uno dei piano proposti da Qonto per un intero mese e testarne così i vantaggi.

Ecco perché dovresti scegliere Qonto per il tuo business

Con Qonto, puoi dire addio alle filiali bancarie tradizionali, poiché offre una vasta gamma di soluzioni finanziarie su misura per le piccole e medie imprese. Che tu abbia bisogno di un conto corrente, carte aziendali o una gestione delle spese impeccabile, Qonto ha tutto ciò di cui hai bisogno. Ma è anche il partner perfetto per i liberi professionisti, le ditte individuali e i lavoratori freelance.

La piattaforma offre un conto business a prezzi convenienti, con tutti i servizi del caso. Tre i piani disponibili rivolti a ditte individuali, liberi professionisti e lavoratori freelance, per adattarsi meglio alle tue esigenze. Il piano Basic, scelto da oltre 350 mila utenti, offre a soli 9 euro mensili un conto con IBAN italiano, bonifici SEPA, addebiti diretti mensili e una carta One Mastercard personalizzabile con un limite di pagamento pari a 20 mila euro al mese.

Mentre se necessiti di funzionalità avanzate, puoi sempre optare per uno dei piani superiori: "Smart" a 19 euro al mese che aggiunge la gestione della contabilità e fatturazione elettronica direttamente sul tuo conto, e "Premium" a 39 euro mensili, per chi è alla ricerca di vantaggi extra e un'analisi personalizzata del flusso di cassa.

Prova Qonto gratuitamente per un mese per scoprire tutte le funzionalità che ha da offrire.

