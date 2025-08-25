Per il tuo progetto personale c'è IONOS: il website builder con AI

Settembre è alle porte e IONOS rinnova una promozione davvero interessante: il pacchetto MyWebsite Now Starter è disponibile gratis per i primi 12 mesi, con un vantaggio economico pari a 216€.

Si tratta di un'opportunità per avviare subito il tuo progetto digitale, che sia un sito personale, aziendale o un portfolio online, senza alcun investimento iniziale. Per sfruttare questa iniziativa basta andare sul sito ufficiale di IONOS . Detto questo, vediamo come funziona questo strumento nel dettaglio.

Cosa include MyWebsite Now Starter di IONOS

La piattaforma di IONOS è pensata per semplificare la creazione di siti web anche a chi non ha conoscenze tecniche. Dopo l'attivazione, puoi scegliere un modello grafico tra i tanti disponibili e personalizzarlo trascinando testi, immagini e sezioni con l'editor visuale. Tutti i template sono già ottimizzati per funzionare su PC, smartphone e tablet, garantendo una navigazione fluida da qualsiasi dispositivo.

Inoltre, sono presenti strumenti SEO integrati per migliorare il posizionamento su Google e, se necessario, puoi affidarti all’intelligenza artificiale per generare testi, immagini e contenuti in linea con il tuo progetto.

Il piano di IONOS comprende:

Website builder con AI integrata ;

; Editor drag & drop intuitivo;

intuitivo; Dominio incluso per un anno ;

; Casella email da 12 GB ;

; Spazio web da 50 GB e fino a 200 pagine;

e fino a 200 pagine; Funzioni SEO e analisi con SiteAnalytics e marketingRadar ;

e analisi con ; Strumenti per e-commerce e prenotazioni online;

e prenotazioni online; Generatore AI per testi, immagini e palette grafiche.

Per un anno intero non dovrai sostenere alcun costo: potrai lanciare subito il tuo sito e gestirlo in completa autonomia, con la possibilità di sviluppare anche più progetti dalla stessa interfaccia. Solo con IONOS è possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.