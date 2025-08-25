Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Per il tuo progetto personale c'è IONOS: il website builder con AI

IONOS ha lanciato la sua offerta: website builder con strumenti AI integrati GRATIS per un anno. Ecco come averlo.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 25 ago 2025
Link copiato negli appunti

Settembre è alle porte e IONOS rinnova una promozione davvero interessante: il pacchetto MyWebsite Now Starter è disponibile gratis per i primi 12 mesi, con un vantaggio economico pari a 216€.

Si tratta di un'opportunità per avviare subito il tuo progetto digitale, che sia un sito personale, aziendale o un portfolio online, senza alcun investimento iniziale. Per sfruttare questa iniziativa basta andare sul sito ufficiale di IONOS . Detto questo, vediamo come funziona questo strumento nel dettaglio.

Cosa include MyWebsite Now Starter di IONOS

ionos website builder gratis

La piattaforma di IONOS è pensata per semplificare la creazione di siti web anche a chi non ha conoscenze tecniche. Dopo l'attivazione, puoi scegliere un modello grafico tra i tanti disponibili e personalizzarlo trascinando testi, immagini e sezioni con l'editor visuale. Tutti i template sono già ottimizzati per funzionare su PC, smartphone e tablet, garantendo una navigazione fluida da qualsiasi dispositivo.

Inoltre, sono presenti strumenti SEO integrati per migliorare il posizionamento su Google e, se necessario, puoi affidarti all’intelligenza artificiale per generare testi, immagini e contenuti in linea con il tuo progetto.

Il piano di IONOS comprende:

  • Website builder con AI integrata;
  • Editor drag & drop intuitivo;
  • Dominio incluso per un anno;
  • Casella email da 12 GB;
  • Spazio web da 50 GB e fino a 200 pagine;
  • Funzioni SEO e analisi con SiteAnalytics e marketingRadar;
  • Strumenti per e-commerce e prenotazioni online;
  • Generatore AI per testi, immagini e palette grafiche.

Per un anno intero non dovrai sostenere alcun costo: potrai lanciare subito il tuo sito e gestirlo in completa autonomia, con la possibilità di sviluppare anche più progetti dalla stessa interfaccia. Solo con IONOS è possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

