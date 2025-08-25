Per il tuo progetto personale c'è IONOS: il website builder con AI

Settembre è alle porte e IONOS rinnova una promozione davvero interessante: il pacchetto MyWebsite Now Starter è disponibile gratis per i primi 12 mesi, con un vantaggio economico pari a 216€.
Si tratta di un'opportunità per avviare subito il tuo progetto digitale, che sia un sito personale, aziendale o un portfolio online, senza alcun investimento iniziale. Per sfruttare questa iniziativa basta andare sul sito ufficiale di IONOS . Detto questo, vediamo come funziona questo strumento nel dettaglio.
Cosa include MyWebsite Now Starter di IONOS
La piattaforma di IONOS è pensata per semplificare la creazione di siti web anche a chi non ha conoscenze tecniche. Dopo l'attivazione, puoi scegliere un modello grafico tra i tanti disponibili e personalizzarlo trascinando testi, immagini e sezioni con l'editor visuale. Tutti i template sono già ottimizzati per funzionare su PC, smartphone e tablet, garantendo una navigazione fluida da qualsiasi dispositivo.
Inoltre, sono presenti strumenti SEO integrati per migliorare il posizionamento su Google e, se necessario, puoi affidarti all’intelligenza artificiale per generare testi, immagini e contenuti in linea con il tuo progetto.
Il piano di IONOS comprende:
- Website builder con AI integrata;
- Editor drag & drop intuitivo;
- Dominio incluso per un anno;
- Casella email da 12 GB;
- Spazio web da 50 GB e fino a 200 pagine;
- Funzioni SEO e analisi con SiteAnalytics e marketingRadar;
- Strumenti per e-commerce e prenotazioni online;
- Generatore AI per testi, immagini e palette grafiche.
Per un anno intero non dovrai sostenere alcun costo: potrai lanciare subito il tuo sito e gestirlo in completa autonomia, con la possibilità di sviluppare anche più progetti dalla stessa interfaccia. Solo con IONOS è possibile.