Per il Black Friday Sky ti regala Netflix: scopri l'offerta

Questa offerta è stata pensata per il Black Friday ma, a dirla tutta, è perfetta anche per le festività natalizie. Sei pronto a passare il prossimo autunno e inverno all'insegna del risparmio e dell'intrattenimento? Perché Sky ti propone il pacchetto che include Sky TV e Netflix a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece del prezzo convenzionale di 30 euro. Un'occasione irripetibile.

Sky TV e Netflix: i vantaggi dell'offerta Black Friday

Il pacchetto protagonista di questa offerta ti propone:

Con Sky TV , hai accesso a un'ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA, gli show di Sky di cui tutti parlano, una ricca proposta di documentari e tanto altro ancora.

Con Netflix, hai accesso a un catalogo vastissimo di serie TV, film, documentari e programmi per bambini.

Quest'occasione è davvero unica per avere a disposizione tutto l'intrattenimento che desideri a un prezzo davvero vantaggioso. L'offerta Black Friday è disponibile per un tempo limitato, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

