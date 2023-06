Per i tuoi viaggi c'è Revolut Premium: richiedi 3 mesi gratis

Con il suo innovativo conto multivaluta dotato di carta Mastercard, l'ottima gestione finanziaria e la vasta gamma di servizi, Revolut si pone al centro di una vera e propria rivoluzione nel mondo bancario. Uno dei piani più amati è "Premium", per la sua versatilità e il costo non troppo eccessivo. Al momento la fintech offre una promozione che permette ai nuovi utenti di ricevere tre mesi a costo zero del piano Premium, semplicemente aprendo un conto Revolut.

Affidabilità, soprattutto in viaggio

Tra tutti i piani disponibili, Revolut Premium a 7,99 euro al mese offre una serie di vantaggi che renderanno la tua vita finanziaria più semplice, sicura ed efficiente. In particolare, se viaggi spesso - per lavoro oppure per piacere - è il conto perfetto per te. Suddivisione spese, vantaggiosi tassi di cambio, strumenti avanzati per gestire la spesa in tempo reale e trasparenza assoluta sono soltanto alcune delle caratteristiche che contraddistinguono Premium.

Con Revolut Premium puoi anche prenotare alloggi senza alcuna commissione aggiuntiva e ottenere il 10% di cashback, mentre il conto multivaluta ti permette di convertire e inviare denaro in oltre 30 valute diverse. Inoltre, per gli investitori più esperti, Revolut offre prezzi competitivi e opzioni avanzate come gli ordini limitati e gli stop limit.

Se vuoi sperimentare di persona tutti i vantaggi di Revolut Premium, non perdere questa promozione: collegati alla pagina ufficiale dell'offerta, inserisci il tuo numero di telefono e scarica l'applicazione dal link univoco che riceverai. Iscriviti e richiedi subito l'upgrade al piano Premium, in promozione a costo zero per tre mesi.

