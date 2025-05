Per i nuovi clienti Aruba Cloud fino a 250€ di credito

Sovranità digitale, piena conformità alla normativa UE, controllo sui dati, nonché servizi cloud certificati ai massimi livelli per aziende e PA: questo è quanto offre Aruba Cloud, leader nel settore qui in Italia. Ve ne parliamo oggi perché di recente ha lanciato una ghiotta promozione: i nuovi clienti hanno infatti la possibilità di ricevere fino a 250 euro di credito per provare i vari servizi dell'intero ecosistema per due mesi; al termine del periodo di prova si è poi liberi di decidere se proseguire o meno con l'utilizzo dei servizi sottoscrivendo uno dei piani di abbonamento disponibili.

Tra le varie soluzioni disponibili si annoverano Cloud VPS, che permette di ospitare siti web o singole applicazioni, Aruba Cloud, scelta ideale per chi intende realizzare infrastrutture scalabili con costi certi, Virtual Private Cloud, strumento che si adatta alla perfezione alle infrastrutture più complesse, e Cloud Backup, utile per programmare i backup in tutta sicurezza. Tra le altre cose si segnala anche il servizio Server Bare Metal, che offre per i server di tutte le aziende hardware di ultima generazione e una totale configurabilità.

Perché scegliere Aruba Cloud

Sono diversi i motivi per cui scegliere Aruba Cloud, a partire da un network di data center all'avanguardia, certificato rating 4, che offre la possibilità di scegliere la localizzazione dei propri servizi cloud. Le aziende e i privati hanno inoltre la certezza di avvalersi di un sistema aperto a soluzioni leader di mercato, come ad esempio VMware, e tecnologie open source, tra cui OpenStack. Un ulteriore motivo è la custodia dei dati personali in Italia, secondo le normative europee.

In definitiva, Aruba è il più grande cloud provider italiano, con più di 400.000 server virtuali, 200.000 clienti in più di 150 Paesi in tutto il mondo e qualcosa come 200.000 metri quadrati di superficie data center, con infrastrutture di proprietà.

