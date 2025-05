Per difendersi dalle truffe online la VPN di PIA è una delle migliori

Le truffe online sono in aumento. Un dato di cui non c'è tanto da stupirsi, ma che deve far riflettere sul corretto utilizzo della tecnologia al giorno d'oggi, anche in considerazione del fatto di quanto ci sia in ballo. Per ottenere un'esperienza di navigazione più sicura e privata, il rimedio migliore è affidarsi a una VPN di qualità, grazie alla quale è possibile nascondere la propria attività sul web e navigare così in completo anonimato, salvaguardando i propri dati e i documenti di lavoro.

In un contesto di questo tipo, una delle migliori VPN oggi disponibili è Private Internet Access, nota anche con l'acronimo PIA. Al momento il piano di due anni è in offerta al prezzo scontato di 1,99 euro al mese, a cui si aggiungono due mesi extra in regalo: l'importo complessivo è pari dunque a 51,74 euro per i primi 24 mesi, poi ogni anno, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento e richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

I principali punti di forza di Private Internet Access

L'utilizzo di Private Internet Access consente di ottenere un indirizzo IP dedicato, grazie al quale è possibile da una parte evitare i fastidiosi CAPTCHA e dall'altra rimanere connesso ai servizi elettronici sensibili agli indirizzi IP, come ad esempio il servizio di home banking del proprio istituto.

Un altro punto di forza della VPN di PIA è la politica no-log: i dati dei suoi clienti restano invisibili non solo agli occhi delle aziende di terze parte ma anche allo staff della stessa società VPN, per garantire dunque il massimo della privacy. Banalmente, gli utenti di Private Internet Access possono navigare in totale anonimato, senza che nessuno abbia accesso ai log relativi all'attività svolta sul web.

Infine, Private Internet Access è una delle poche VPN ad avere un codice open source, per una trasparenza impareggiabile rispetto agli altri analoghi servizi.

