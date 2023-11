Per casa e ufficio... la STAMPANTE HP IN PROMO è adatta ad ogni contesto!

HP è leader nel settore delle stampanti e ne offre una vasta gamma per uso domestico e aziendale. Per le offerte del Black Friday 2023, su Amazon, è presente uno sconto del 23% per un costo finale di 58,89 sulla stampante HP.

Stampante HP in offerta su Amazon per il Black Friday

La stampante multifunzione HP Envy 6020e 223N4B rappresenta una soluzione completa per le esigenze di stampa quotidiane, offrendo una serie di funzionalità avanzate e opzioni di connettività versatile.

Le funzionalità principali di questa stampante includono la stampa, la copia e la scansione, fornendo un'applicazione multifunzione per le esigenze domestiche e aziendali. Il fronte e retro automatico aggiunge convenienza e risparmio di carta.

Per quanto riguarda la connettività, la stampante è progettata per una stampa senza soluzione di continuità da PC, smartphone e tablet. L'app HP Smart facilita la connessione attraverso opzioni come il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria.

In termini di prestazioni di stampa, la HP Envy 6020e offre una velocità di stampa fino a 20 ppm in bianco/nero e 17 ppm a colori. Una caratteristica da considerare è la presenza di un firmware con misure di sicurezza dinamica, progettato per impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP. Ciò potrebbe comportare il non funzionamento o l'interruzione del funzionamento delle cartucce non originali. La stampante è compatibile solo con le cartucce originali HP.

Con le promozioni del Black Friday, la stampante HP è in offerta su Amazon con uno sconto del 23% e un costo finale di 58,89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.