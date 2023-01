Per Amazfit GTR 3 disponibile coupon da 30€ su Amazon

Amazfit GTR 3 può essere definito come lo smartwatch della maturità per il celebre marchio leader nel settore wearable. Una durata della batteria di 21 giorni, il ritorno a un design classico più che convincente e le capacità del sensore biometrico BioTracker PPG 3.0 lo rendono l'acquisto ideale per chi cerca uno smartwatch premium a prezzo ridotto.

In queste ore su Amazon è in offerta a 119,90 euro, grazie al coupon del valore di 30 euro ancora disponibile. Puoi scegliere tra due differenti colorazioni: grigio (vedi foto copertina) e nero.

Coupon da 30 euro per lo smartwatch Amazfit GTR 3

Con Amazfit GTR 3 ti assicuri uno smartwatch dal design classico e al tempo stesso elegantissimo, con un corpo rotondo costruito in lega di alluminio aeronautica restitente e leggera. Scegli quale cinturino indossare abbinandolo all'outfit di giornata più appropriato: che sia un allenamento all'aperto o un appuntamento galante non importa, avrai sempre l'imbarazzo della scelta.

GTR 3 è anche un perfetto alleato della tua salute, grazie al monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, 24 ore su 24, anche quando nuoti, oltre alla saturazione di ossigeno nel sangue, la frequenza respiratoria e il livello di stress. Ti basta un semplice tocco per tenere sotto controllo ciascuno di questi quattro parametri. E in più puoi fruire anche del monitoraggio approfondito del sonno mentre dormi.

Il coupon omaggio di Amazon non sarà valido ancora per molto. Cogli al volo dunque l'ultima offerta sull'Amazfit GTR 3 per risparmiare 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e portarti a casa un eccellente smartwatch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.