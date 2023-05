Per 2 TB di cloud storage bastano 21 euro: l'offerta è di Internxt

La nuova promozione lampo lanciata da Internxt è la scelta giusta per accedere ad uno spazio cloud sicuro ad un prezzo davvero conveniente. Per un periodo di tempo limitato, infatti, il piano annuale da 2 TB di Internxt è attivabile a 21,58 euro, con uno sconto dell'80% rispetto al prezzo di listino e con un risparmio di quasi 80 euro rispetto ai principali concorrenti. Si tratta di una promozione davvero senza precedenti, anche considerando la possibilità di sfruttare gli strumenti di sicurezza aggiuntivi forniti da Internxt, come la crittografia dei dati archiviati e condivisi. Per accedere alla promozione è possibile raggiungere il sito ufficiale di Internxt dal link qui di sotto.

2 TB in cloud storage con Internxt costano solo 21 euro

La promozione lanciata da Internxt è davvero incredibile. Il servizio di cloud storage, uno dei punti di riferimento del settore soprattutto per gli elevati standard di sicurezza, rinnova la sua gamma di offerte con una promozione senza precedenti. In genere, infatti, i servizi cloud propongono sconti per 1-3 mesi. Una promozione in grado di scontare dell'80% il costo del canone annuale è un evento rarissimo. Lo sconto garantisce un risparmio di circa 80-90 euro rispetto a tutti i principali servizi concorrenti (Google One, Dropbox e altri).

Grazie a questa promozione, il piano da 2 TB di Internxt costa appena 21,58 euro per un anno invece di 107,88 euro. Per attivare l'offerta è disponibile il link qui di sotto.

Al termine dell'anno di promozione è possibile:

rinnovare il piano annuale al prezzo di listino

passare al piano mensile da 9,99 euro

scegliere altri tagli di cloud storage a partire da 0,99 euro al mese

passare al piano Free, completamente gratuito e con 10 GB di spazio in cloud

acquistare uno spazio cloud a vita a partire da 299 euro per 2 TB

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.