Peppermint OS November 2022: aggiornati diversi tool e programmi

Il team di Peppermint OS, distribuzione ultra leggera e modulare dedicata a coloro che desiderano costruire il proprio ambiente desktop personalizzat, ha comunicato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di un nuovo aggiornamento per i media d'installazione basati sul progetto Devuan. Dunque le persone interessante a realizzare un'installazione di Peppermint OS completamente basata su software open source e svincolata dalla suite di demoni systemd potranno valutare tale edizione della distribuzione.

Devuan è infatti un fork di Debian che al posto di systemd adotta il tradizionale sistema di init e gestione dei processi chiamato SysVinit, cioè quel set di System V-style init program che gestiscono il boot dell'OS in modo molto simile a quanto avviene ad esempio sulle distribuzioni BSD.

Il nuovo update del file ISO di Peppermint OS, chiamato November 2022, implementa una serie di novità davvero interessanti come ad esempio un Peppermint Hub completamente rinnovato dove reperire tutti i setting di sistema. Inoltre è stata integrata la nuova Welcome screen, ovvero la schermata d'ausilio che viene mostrato all'utente dopo il primo boot post installazione.

In questa build è reperibile il Peppermint Scope, uno strumento per esaminare i log pensato per rendere più trasparenti i cambiamenti eseguiti nel sistema dopo gli update dei diversi pacchetti. I vari log vengono ospitati in una SourceForge page accessibile dalla Welcome Screen.

Altra interessante novità riguarda la nuova utility TKK Creator, che consente di personalizzare il tema degli applicativi che sfruttano la libreria Python tkinter. PeppermintOS November 2022 dispone anche di un Plymouth boot screen rinnovato che ora appare con un look più moderno ed accattivante.

In tale release è stato rimosso ICE, il vecchio SSB Manager che consentiva di realizzare delle "web application" dei siti internet con pochi semplici click. Il file ISO di PeppermintOS November 2022 è disponibile per il download gratuito sul sito ufficiale del progetto in versione a 64bit oppure anche a 32bit.