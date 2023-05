Penna USB Kingston DataTraveler Exodia 64GB a MENO DI 5€!

Anche nel caso non dovesse servirti al momento, non dovresti assolutamente farti sfuggire la promo odierna di Amazon sulla penna USB Kingston DataTraveler Exodia M DTXM da 64GB. Sullo store digitale del gigante di Seattle costa infatti solo 4,99€ grazie allo sconto immediato del 24%. E i costi di spedizione, come al solito, sono azzerati per tutti gli abbonati a Prime.

Solo 4,99€ per una penna USB ed è un Kingston DataTraveler: su Amazon l'affare è imperdibile

La più performante sul mercato? No, ma è sicuramente la migliore penna USB in fatto di rapporto qualità-prezzo. Del resto, dietro la DataTraveler Exodia M DTXM/64 GB c'è Kingston Technology, uno dei principali produttori di dispositivi di memoria elettronica al mondo.

La penna USB ha una capacità di 64 GB, che consente di archiviare una grande quantità di dati come documenti, immagini, video, musica e altro ancora. È compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux e Chrome OS. Lo standard è l'USB 3.2 Gen 1, che offre velocità di trasferimento dati rapide fino a 5 Gbps.

Il design della Kingston DataTraveler Exodia M DTXM/64 GB è compatto e resistente, con un corpo in plastica rinforzata che la protegge dagli urti e dai graffi. Inoltre, ha un cappuccio protettivo scorrevole per proteggere la porta USB quando la chiavetta non è in uso.

La Kingston DataTraveler Exodia M DTXM/64 GB è un'ottima scelta per chi ha bisogno di un dispositivo di archiviazione affidabile e facile da trasportare per salvare, condividere e trasferire i propri dati. E, soprattutto, oggi è incredibilmente economico.

