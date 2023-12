Penna per iPad a prezzo SCONTATISSIMO: maxi offerta

La penna per iPad Metapen A8 offre un'esperienza di scrittura e disegno avanzata, caratterizzata da una ricarica rapida con USB-C che consente una carica completa in soli 30 minuti e un funzionamento prolungato fino a 10 ore. Grazie alla sua efficienza energetica, una breve carica di 1 minuto permette di utilizzarla per 50 minuti, mentre una carica di 4 minuti assicura 2 ore di lavoro. L'indicatore LED mostra lo stato della batteria, facilitando la gestione del livello di carica.

La punta della penna Metapen è durevole, resistendo a oltre 200.000 tratti. Ogni penna è fornita con due punte di ricambio, contribuendo a un notevole risparmio sui costi per gli utenti frequenti. La penna offre una sensibilità all'inclinazione, consentendo di disegnare ombre con naturalezza, mentre il chip intelligente assicura una precisione pixel-perfetta senza ritardi.

Dotata di doppi magneti per un adsorbimento stabile su iPad Pro, iPad Air e iPad Mini, la penna consente un comodo utilizzo senza la necessità di guanti e offre un rifiuto del palmo. Con un semplice doppio clic sulla testa della penna, è possibile accenderla o spegnerla, eliminando la necessità di connessioni Bluetooth o app.

Compatibile con vari modelli iPad della serie 2018-2022, la Metapen A8 non supporta dispositivi iPhone, Android o Microsoft, e la ricarica wireless non è supportata. Prima di effettuare un ordine, è consigliabile verificare la compatibilità con il modello del proprio iPad.

Su Amazon, oggi, è disponibile la penna per iPad scontata del 37% per un prezzo finale di soli 21,99€.