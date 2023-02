Penna per iPad sensibile e precisa a MENO di 28€ su Amazon

Approfitta subito di questa offerta per avere una penna da scrittura e disegno per iPad veramente eccellente e soprattutto economica. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello la penna per iPad KXT a soli 27,99 euro, invece che 34,99 euro.

Per questo gadget è davvero un ottimo prezzo. Questa penna non ti farà assolutamente rimpiangere la ApplePencil. Infatti è molto precisa e perfetta sia per scrivere che per disegnare. È sensibile all'inclinazione e quindi si adatta in base a come la usi.

Penna per iPad KXT: una vera scoperta a pochissimo

Nonostante questa penna non sia di una marca conosciuta, è evidente dalle specifiche che siamo comunque di fronte a un ottimo prodotto. Una vera scoperta. Infatti ha un design leggero e maneggevole, con finiture opache. Si ricarica con un cavo USB che troverai già in confezione e ha la punta intercambiabile. È compatibile con tutti i modelli di Apple iPad usciti dal 2018 in poi, fra cui iPad Air, Apple Mini e Apple Pro 11 e 12,9. Insomma garantisce una versatilità non indifferente.

Parlando invece di come si comporta, bisogna dire che è davvero ottima. In base a come la inclini disegna linee e ombre differenti. Questo ti permetterà di creare veri e propri disegni come se fossi su un foglio di carta. Quando appoggi il palmo della mano, mentre la penna è collegata, lo riconosce e non disturba la scrittura. Il pennino incluso è da 1,5 mm e quindi potrai fare tratti molto sottili e precisi. Volendo lo puoi cambiare facilmente.

Se non vuoi rischiare di perdere questa strepitosa offerta devi fare presto. Vai adesso su Amazon e acquista la tua penna per iPad KXT a soli 27,99 euro, invece che 34,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.