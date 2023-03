Penna compatibile con iPad a 18€ con il DOPPIO SCONTO

Sei tra coloro che è svenuto quando ha visto il prezzo della Apple Pencil? Non preoccuparti sei in buona compagnia. Ma oggi puoi avere un ottimo prodotto a un prezzo da ridere. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la penna Metapen a soli 18,99 euro, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo doppio sconto hai un risparmio quasi della metà sul prezzo iniziale e soprattutto un'ottima alternativa alla Apple Pencil.

Penna per tutti gli iPad, sensibile ed economica

Sono diverse le caratteristiche che rendono questa penna molto allettante, oltre al prezzo decisamente vantaggioso. Sicuramente una di queste è che la puoi usare su tutti gli iPad usciti dal 2018 al 2022, il che non è poco. E non ti serve nemmeno connetterla, perché è magnetica. Per cui la puoi usare su un dispositivo e poi su un altro in modo semplice e veloce.

Quando è attiva, anche se appoggi la mano sull'iPad, questa non viene rilevata e ti permette di scrivere o disegnare in modo più preciso. Ha un'elevata sensibilità e quindi risulta precisa e fluida. Poi fare anche lunghi tratti senza interruzioni. Ha un'autonomia di 10 ore e con una ricarica di soli 4 minuti puoi usarla per ben 2 ore. Il LED si colora in modo diverso per indicarti quando sta per scaricarsi.

Non c'è dubbio, se non vuoi svenarti e comunque avere un ottimo risultato, molto simile all'originale, questa è l'offerta giusta. Per cui vai adesso su Amazon e acquista la tua penna Metapen a soli 18,99 euro, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.