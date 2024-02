PenDrive Kingston in MAXI SCONTO su Amazon: FUORITUTTO

La chiavetta USB Kingston offre una soluzione affidabile e versatile per archiviare e trasferire i tuoi dati in modo rapido e sicuro. Con una capacità della memoria di 128 GB, avrai spazio sufficiente per conservare una vasta gamma di file, dalle foto ai documenti importanti, ai video e altro ancora. Dotata di un'interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, questa chiavetta assicura velocità di trasferimento elevate per un'efficienza ottimale durante il caricamento e lo scaricamento dei dati.

La velocità di scrittura di 40 MB/s consente di trasferire grandi file in modo rapido e senza intoppi. Il design con cappuccio removibile protegge il connettore USB dalla polvere e dai danni accidentali quando la chiavetta non è in uso, garantendo una maggiore durata nel tempo. Inoltre, le molteplici colorazioni disponibili, in base alla capacità, permettono di personalizzare la tua chiavetta USB secondo il tuo stile personale.

Con l'anello di aggancio, puoi facilmente appenderla a un portachiavi o a una borsa, consentendoti di portare i tuoi dati ovunque tu vada con semplicità e praticità. Non dovrai più preoccuparti di smarrire i tuoi file importanti, avendoli sempre a portata di mano.

Questa chiavetta USB Kingston è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS, Linux e Chrome OS, garantendo la massima flessibilità e convenienza per l'uso su diversi dispositivi e piattaforme.

Su Amazon oggi è presente uno sconto del 33% sulla PenDrive da 128GB di casa Kingston per un prezzo totale di 10,71€.