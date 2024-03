PenDrive Kingston da 128GB al 55% di sconto: PREZZO SHOCK

Kingston è una delle aziende più importanti e rilevanti nell'ambito della produzione di dispositivi d'archiviazione e di memorie e oggi, su Amazon, la sua PenDrive da 128GB viene messa in sconto del 55% per un prezzo totale di soli 8,90€.

Sconto pazzesco del 55% sulla PenDrive Kingston da 128GB

Il Kingston USB DataTraveler è un dispositivo di archiviazione affidabile e versatile, ideale per trasportare e condividere facilmente file di grandi dimensioni. Con una capacità di memoria di 128 GB, questo drive USB offre ampio spazio per foto, video, documenti e altro ancora.

Dotato di un'interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, il DataTraveler assicura velocità di trasferimento dati rapide e efficienti, consentendo di salvare e accedere ai propri file in modo rapido e senza intoppi. La velocità di scrittura di 2x garantisce prestazioni affidabili e consistenti durante l'uso quotidiano.

Una caratteristica speciale del Kingston USB DataTraveler è la sua resistenza agli urti, che lo rende ideale per un utilizzo in movimento o in situazioni dove potrebbe essere soggetto a sollecitazioni meccaniche. Il design con ampio anello consente di collegare facilmente il drive a un portachiavi, garantendo la massima praticità e portabilità.

Il cappuccio protettivo del connettore USB assicura una maggiore durata e protezione contro danni accidentali, mentre le varie colorazioni disponibili, in base alla capacità di memoria, permettono di personalizzare il proprio dispositivo in base al proprio stile e preferenze. Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS, Linux e Chrome OS, questa PenDrive offre una compatibilità universale.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto del 55% sulla PenDrive Kingston da 128GB per un costo finale di soli 8,90€.

