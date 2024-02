PenDrive Kingston da 128GB al 34% di sconto su Amazon: PREZZACCIO

Kingston è una delle aziende più rilevanti nell'ambito della produzione di memorie e dispositivi d'archiviazione e oggi, su Amazon, è disponibile un maxi sconto del 34% per un prezzo finale d'acquisto di soli 10,49€.

Scontatissima la PenDrive Kingston da 128GB su Amazon

Il marchio Kingston presenta una soluzione di archiviazione affidabile e versatile con la sua unità flash USB. Con una capacità di memoria di 128 GB, questa chiavetta offre ampio spazio per archiviare una vasta gamma di file, dai documenti essenziali ai file multimediali di grandi dimensioni.

Dotata di un'interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, questa unità assicura velocità di trasferimento elevate, consentendo di spostare rapidamente i file da e verso il dispositivo senza lunghe attese. La velocità di scrittura di 40 MB/s assicura che le operazioni di salvataggio siano efficienti e senza intoppi.

Una delle caratteristiche distintive di questa unità flash è la sua resistenza agli urti, grazie al suo design robusto e al cappuccio removibile che protegge il connettore USB da danni accidentali. Questo la rende ideale per un utilizzo quotidiano.

Disponibile in diverse colorazioni, ognuna corrispondente alla capacità di memoria, questa chiavetta non solo offre prestazioni affidabili, ma anche un'estetica personalizzata. Inoltre, l'anello di aggancio integrato consente di collegarla facilmente a un portachiavi. In termini di compatibilità, questa unità flash si adatta a una varietà di sistemi operativi, tra cui Windows 11 e 10, macOS, Linux e Chrome OS.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 34% sulla PenDrive Kingston da 128GB che viene venduta alla cifra finale d'acquisto pari a 10,49€. Approfittane subito e non perdere questa enorme occasione!

