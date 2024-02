PenDrive Kingston al 55% di sconto su Amazon: 128GB di storage ad un PREZZO STRACCIATO

Una PenDrive fa sempre comodo, così come, a fare sempre comodo, sono gli sconti in formato maxi e oggi, queste due cose, si uniscono nell'offerta di Amazon che prevede uno sconto del 55% sulla PenDrive Kingston che viene venduta a 8,90€.

Sconto enorme sulla PenDrive Kingston da 128GB

Questa PenDrive Kingston è una soluzione affidabile e versatile per archiviare e trasferire dati con facilità. Con una capacità di memoria di 128 GB, questo drive offre ampio spazio per conservare documenti, foto, video e altro ancora in modo sicuro e accessibile. Dotato di un'interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, questa penna USB assicura velocità di trasferimento dati rapide e efficienti, consentendo di spostare grandi quantità di file in pochi istanti.

La velocità di scrittura di 2x garantisce prestazioni affidabili e tempi di caricamento ottimizzati. Una delle caratteristiche distintive di questo drive è la sua caratteristica speciale antiurto, che offre una maggiore protezione dei dati in caso di cadute accidentali o urti. Il pratico cappuccio protettivo sul connettore USB garantisce ulteriore sicurezza, proteggendo il drive da danni e polvere quando non è in uso.

La compatibilità con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS, Linux e Chrome OS, assicura che questa pennetta possa essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi informatici disponibili sul mercato, garantendo una maggiore flessibilità e versatilità.

Inoltre, l'ampia asola permette di agganciare il drive a un portachiavi in modo semplice e pratico, garantendo la massima portabilità e facilità d'uso. Disponibile in molteplici colorazioni, in base alla capacità, questo drive non solo offre funzionalità eccellenti, ma si distingue anche per il suo aspetto estetico personalizzabile.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 55% sulla PenDrive da 128GB di Kingston, costo finale di 8,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.