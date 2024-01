PenDrive Kingston al 55% di SCONTO: soli 8,90€, REGALATA!

Kingston è un'azienda nota nella produzione di dispositivi d'archiviazione e memorie e oggi, su Amazon, la PenDrive targato proprio Kingston viene messa in sconto del 55% e venduta al costo totale di 8,90€.

Prezzo scontatissimo per la PenDrive Kingston: 8,90€!

Il Kingston DataTraveler è una soluzione affidabile e resistente per l'archiviazione dei tuoi dati, con una capacità di memoria di 128 GB e un'interfaccia hardware che supporta USB 3.2 Gen 1, garantendo velocità di trasferimento elevate.

La caratteristica speciale di questo drive è la sua resistenza agli urti, che lo rende ideale per un utilizzo quotidiano o per portarlo con te durante le tue attività all'aperto. Inoltre, l'ampia asola consente di agganciare il drive a un portachiavi con estrema semplicità, garantendo così di avere sempre i tuoi dati a portata di mano.

Il pratico connettore USB è protetto da un solido cappuccio, che assicura la protezione del drive quando non è in uso e evita che la polvere e lo sporco danneggino la connessione. Disponibile in molteplici colorazioni, in base alla capacità, il Kingston DataTraveler offre una scelta personalizzata che si adatta al tuo stile.

Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS, Linux, e Chrome OS, questo drive offre flessibilità e versatilità nell'uso con diversi dispositivi. Che tu sia un utente Windows, Mac o Linux, il Kingston DataTraveler è pronto a soddisfare le tue esigenze di archiviazione e trasferimento dati in modo affidabile e veloce.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto in formato extra large sulla PenDrive Kingston da 128GB del 55% per un prezzo finale d'acquisto di 8,90€.

