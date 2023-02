Pen drive USB Philips 64GB: da oggi SCONTO su Amazon del 65%!

Lo spostamento dei dati, per lavoro o per azioni quotidiane, o anche l'ascoltare la propria musica nella propria automobile grazie alle porte USB, ormai presenti in tutti i modelli moderni, rendono le chiavette USB un oggetto indispensabile per l'uomo contemporaneo, da qualunque punto la vediamo. Philips, oltre agli altri suoi campi di competenza, è tra le aziende che si dedicano alla creazione di chiavette USB performanti, sinonimo di qualità e sicurezza per l'utente medio e per chi le utilizza per lavoro.

Ebbene, sappiate che da oggi uno dei prodotti di punta dell'azienda è ancora di più alla nostra portata: infatti la Pen drive Philips con USB 2.0 da 64GB è in offerta su Amazon a soli 7,99€, con uno sconto grandissimo del 65%.

Pen Drive USB Philips 64GB: sempre con voi, per voi

Questa chiavetta USB 2.0 viaggia a 80 Megabyte al secondo per quanto riguarda la velocità di lettura, mentre per quanto riguarda quella di scrittura si attesta sui 50x. Vi ricordiamo come da titoli che lo spazio di archiviazione del prodotto è di 64GB, che la rende adatta per la musica, il trasporto di dati e molto altro ancora.

Questa Pen drive USB Philips da 64GB vede nel suo design inserito anche un piccolo anello nella parte posteriore, adatto ad attaccare la chiavetta a un portachiavi per averla sempre con voi a portata di mano. Viene venduta con allegata anche una custodia bianca.

